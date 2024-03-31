«ПСЖ» в меньшинстве на выезде обыграл «Марсель»

«ПСЖ» на выезде победил «Марсель» в матче 27‑го тура чемпионат Франции по футболу.

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Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Витинья (53‑я минута) и Гонсалу Рамуш (85).

С 41‑й минуты парижане играли в меньшинстве после удаления защитника Лукаса Бералдо.

«ПСЖ» набрал 62 очка и возглавляет турнирную таблицу, «Марсель» (39) идет седьмым.

Также в воскресенье «Гавр» на своем поле проиграл «Монпелье» — 0:2. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел на поле весь матч.

В других играх дня «Тулуза» в гостях разгромила «Клермон» (3:0), «Страсбур» на своем поле обыграл «Ренн» (2:0), а «Ницца» уступила дома «Нанту» (1:2).