Родриго высказался о возможной конкуренции с Мбаппе в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в испанский клуб.

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«Мбаппе переходит в «Реал»? Я думаю, что это близко, как говорят журналисты, я доверяю вам, ребята! Но я не знаю, что происходит.

Если Мбаппе придёт, я буду оказываться на скамейке запасных? Это будет приятной проблемой для главного тренера. Я сосредоточен только на «Реале», — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным RMC Sport, форвард будет выступать под девятым номером. Официально «Реал» не объявлял о трансфере, однако предполагается, что «сливочные» это сделают до начала Евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 38 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.