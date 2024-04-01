Кержаков назвал фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России, тренер Александр Кержаков рассказал, кого считает фаворитом в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором сразятся клуб из Санкт-Петербурга и московский "Спартак". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Я думаю, что "Зенит" — фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии. Поэтому, может быть, и не совсем легкую, но все-таки победу одержит "Зенит", — сказал Кержаков.

Первая игра состоится в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, начало игры - 20:00 по московскому времени.

В текущем сезоне команды уже дважды сыграли в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый матч завершился победой "Зенита" со счетом 3:1, во второй игре была зафиксирована ничья - 0:0.

В турнирной таблице национального первенства "Зенит" идет на первой строчке, набрав 41 балл за 21 матч, "Спартак" расположился на шестой строчке, в активе команды 32 очка.