Тренер «Реал Сосьедад» похвалил Захаряна за игру в матче чемпионата Испании с «Алавесом»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил российского полузащитника Арсена Захаряна после матча 30‑го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Алавеса», завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол после подачи Захаряна с углового забил Хон Пачеко.

— Отличная игра Пачеко и Захи, но для того, чтобы эти игроки засияли, остальные должны объединить усилия. Это касается всей команды. Мы не видели Пачеко в последних матчах, для нас (его игра) — небольшой сюрприз. И я уже кое‑что говорил о Захаряне. У него есть потенциал, меня это совсем не удивляет, — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

Захарян забил мяч и отдал две голевые передачи в 21 игре за «Реал Сосьедад» в Примере. Команда из Сан‑Себастьяна с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.