Полузащитник "Зенита" высказался о возможности получения российского паспорта

Бразильский полузащитник "Зенита" Педро в эксклюзивном интервью "РГ" не исключил, что в будущем рассмотрит вопрос получения паспорта РФ.

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Многие бразильцы, выступающие в Премьер-лиге, получали российское гражданство. Малком, выступавший за "Зенит", Клаудиньо, Марио Фернандес. У тебя такие мысли есть?

Педро: Пока слишком рано говорить или даже думать об этом. Знаю про истории с Малкомом, Клаудиньо и Марио. Однако сейчас меня занимают только профессиональные моменты, связанные непосредственно с футболом. Надо проявить себя в "Зените", достичь чего-то особенного. И уже потом, если обстоятельства так сложатся и все к этому будет располагать, то почему бы не рассмотреть вариант с получением российского паспорта? Все возможно. Но на данный момент не задумываюсь об этом.

Тот же Малком вызывался в сборную из "Зенита", как и Клаудиньо. Надеешься однажды получить вызов в национальную команду Бразилии?

Педро: Само собой - это мечта любого мальчишки, причем не только бразильского. Уверен, все дети, которые начинают играть в футбол, хотят однажды сыграть за сборную своей страны. Сделаю все возможное, чтобы заслужить эту честь.