КДК РФС может оштрафовать Карпина и Юрана по итогам 22‑го тура РПЛ

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на заседании комитета будут рассмотрены эпизоды с выходом за пределы технической зоны тренеров Валерия Карпина и Сергея Юрана.

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Матчи 22‑го тура МИР РПЛ прошли 29–31 марта. «Ростов» под руководством Карпина разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1, а нижегородский «ПАРИ НН» во главе с Юраном в гостях уступил калининградской «Балтике» — 0:2. Еще в одной игре тура самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (1:1).