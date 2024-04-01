КДК РФС может оштрафовать Карпина и Юрана по итогам 22‑го тура РПЛ
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на заседании комитета будут рассмотрены эпизоды с выходом за пределы технической зоны тренеров Валерия Карпина и Сергея Юрана.
Матчи 22‑го тура МИР РПЛ прошли 29–31 марта. «Ростов» под руководством Карпина разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1, а нижегородский «ПАРИ НН» во главе с Юраном в гостях уступил калининградской «Балтике» — 0:2. Еще в одной игре тура самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (1:1).
— В матче «Динамо» и «Ростова» будет рассмотрен выход Валерия Карпина за пределы технической зоны. Также игрок «Динамо» не пришел на обязательное флеш‑интервью в перерыве матча. В матче «Крылья Советов» — «Зенит» будет рассмотрена задержка выхода из раздевалки перед началом игры: на две минуты у «Крыльев», у «Зенита» — на три. В матче «Балтики» и «ПАРИ НН» рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки у «ПАРИ НН» на две минуты. Также главный тренер нижегородского клуба Сергей Юран выходил за пределы технической зоны, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».