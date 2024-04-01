Прокуратура Косово начала расследование возможного договорного характера матча Лиги конференций «Балканы» — «Динамо» (Загреб), сообщает Slobodna Dalmacija.

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Осенью 2023 года хорватское «Динамо» уступило чемпиону Косово на выезде в матче 2‑го тура группы С Лиги конференций со счетом 0:2.

ФК «Балканы» был клубом с самым низким коэффициентом в таблице рейтингов УЕФА среди всех команд, участвующих в данном соревновании. Соответственно, «Динамо» было фаворитом у букмекеров.

— Мы подтверждаем, что по данному вопросу проводится прокурорское расследование, — заявила пресс‑секретарь государственной прокуратуры Косово Лаурета Улай.

Чемпион Косово отреагировал на данное расследование, выразив «обеспокоенность тенденцией нанести ущерб имиджу клуба».