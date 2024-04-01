Аршавин заявил о безальтернативности на посту тренера сборной России

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере национальной команды Валерии Карпине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Посоветуемся с Губерниевым — мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение. Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», — сказал Аршавин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за отстранения.

В марте россияне провели товарищеский матч со сборной Сербии и одержали победу со счетом 4:0. Встреча со сборной Парагвая была отменена.