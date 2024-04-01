Широков поделился мнением о нестабильности «Зенита»

Экс-хавбек петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о качестве игры сине-бело-голубых.

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«Сложно сказать, почему у «Зенита» нет стабильности. Это не только после зимы проявилось, но было и в прошлом году. В этом сезоне не было задела, который помог бы комфортно преодолеть всю дистанцию. А стабильность, наверное, и основывается на этом», – цитирует Широков «СЭ».

Несмотря на потерю очков в 22 туре РПЛ на выезде против самарских «Крыльев Советов» (1:1), команда Сергея Семака идет на первом месте в турнирной таблице национального первенства. В активе петербуржцев 41 очко.

Следующий матч в чемпионате России «Зенит» проведет на домашнем стадионе против калининградской «Балтики». Встреча состоится 7 апреля.

В ближайшем по календарю матче петербуржцы встретятся на выезде с московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. Второй матч на «Газпром Арене» состоится 16 апреля.