Названа команда, которая имеет наибольшие шансы на победу в РПЛ

Бывший тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев заявил, что некоторые топ-клубы в Российской премьер-лиге (РПЛ) считают, что с более слабыми соперниками можно играть в полсилы, а также рассказал, у какой команды наиболее высокие шансы выиграть национальное первенство в текущем сезоне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

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«Но практика показывает, что они потом горько жалеют об этом. В том числе это касается и ЦСКА. «Зенит» сейчас выглядит покрепче остальных, у Санкт-Петербурга состав серьезный. Но они тоже осекаются, соперники же учатся против них играть. У питерцев очень большие шансы на чемпионство», — заявил специалист.

В Российской премьер-лиге команды сыграли 22-й тур, 21-й тур был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко. На втором месте идет «Краснодар», имеющий на балл меньше. Замыкает тройку лучших московское «Динамо», набравшее 38 баллов. Столичные ЦСКА и «Локомотив» делят четвертое-пятое места, имея одинаковое количество баллов — 33. «Спартак» идет на шестой позиции (32 очка).