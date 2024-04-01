Кандидат на пост тренера «Ливерпуля» Аморим высказался о своем будущем

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, которого связывают с переходом в «Ливерпуль», «Челси» и каталонской «Барселоной», высказался о своём будущем.

«Сейчас я сосредоточен на «Спортинге». Я очень горжусь тем, что являюсь тренером «Спортинга». Мы нацелены на завоевание титулов. В конце концов, вы всё увидите, но у меня есть контракт, и я счастлив здесь. Это самое главное, важнее контракта, что я счастлив здесь», — приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).