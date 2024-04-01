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Мостовой назвал решение оставить Абаскаля на посту лучшей шуткой «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой критично высказался о том, что московский "Спартак" не может забить на протяжении трех последних матчей в чемпионате России, а также назвал шуткой тот факт, что Гильермо Абаскаль все еще тренирует команду. Его слова приводит "РБ Спорт".

Мостовой назвал решение оставить Абаскаля на посту лучшей шуткой «Спартака»
© РИА Новости
"Понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как "Спартак" не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата. Как клуб может обыграть это из-за первого апреля? Да никак. Решение оставить Абаскаля — уже лучшая шутка от "Спартака", - заявил Мостовой.

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский "Кадис".

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" сыграл нулевую ничью с "Зенитом", потерпел поражение от "Факела" со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с "Уралом" — 0:0.

После 22-го тура РПЛ "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет петербургский "Зенит", который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов", теперь команда имеет в активе 41 балл. На один балл от лидера отстает "Краснодар". Закрывает тройку лидеров московское "Динамо", которое в 22-м туре разгромно уступило "Ростову" — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

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