Мостовой назвал решение оставить Абаскаля на посту лучшей шуткой «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой критично высказался о том, что московский "Спартак" не может забить на протяжении трех последних матчей в чемпионате России, а также назвал шуткой тот факт, что Гильермо Абаскаль все еще тренирует команду. Его слова приводит "РБ Спорт".

"Понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как "Спартак" не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата. Как клуб может обыграть это из-за первого апреля? Да никак. Решение оставить Абаскаля — уже лучшая шутка от "Спартака", - заявил Мостовой.

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский "Кадис".

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" сыграл нулевую ничью с "Зенитом", потерпел поражение от "Факела" со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с "Уралом" — 0:0.

После 22-го тура РПЛ "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет петербургский "Зенит", который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов", теперь команда имеет в активе 41 балл. На один балл от лидера отстает "Краснодар". Закрывает тройку лидеров московское "Динамо", которое в 22-м туре разгромно уступило "Ростову" — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.