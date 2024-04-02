Нападающий «Урала» рассказал о судебном разбирательстве в Нидерландах

Футболист «Урала» Рай Влут рассказал, что судебный процесс по его делу ещё не завершён.

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«Всё ли в порядке с моим делом? Дело всё ещё в процессе», — приводит слова Влута ТАСС.

Напомним, в ноябре 2021 года в Нидерландах Влут был приговорён к 2,5 года тюрьмы за ДТП. Футболист в состоянии алкогольного опьянения врезался в другую машину, в результате аварии погиб четырёхлетний ребёнок. В сентября 2022 года «Урал» подписал соглашение с Влутом сроком на 2,5 года. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл только один матч, не записав на свой счёт результативных действий. Футболист лишь недавно оправился от полученной травмы. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Влута в € 400 тысяч.