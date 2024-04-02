Аллегри будет уволен из «Ювентуса», если клуб не выйдет в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет уволен со своей должности в случае, если туринский клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, в случае, если «Ювентус» не попадёт в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, он потеряет существенную прибыль. Однако руководство туринского клуба довольно работой итальянского специалиста и не хочет развития подобного сценария событий.

Напомним, после 30 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 59 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая на шесть очков от «Милана», занимающего вторую строчку. На четвёртом месте располагается «Болонья», у которой в активе 57 очков.