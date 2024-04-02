Хави входит в список кандидатов на пост главного тренера «Аякса»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави входит в список кандидатов на аналогичную должность в амстердамском «Аяксе», сообщает Sport.es.

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По информации источника, амстердамский клуб ценит опыт Хави как бывшего игрока и тот факт, что в «Барселоне» он работает со многими молодыми футболистами. Прежде всего, они ценят кандидатуру Хави за желание владеть мячом.

Напомним, в конце января нынешнего года Хави заявил, что покинет пост тренера «Барселоны» по окончании сезона. В свою очередь, руководство клуба неоднократно заявляло, что желает оставить испанского специалиста в стане сине-гранатовых.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.