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Окружение Мбаппе недовольно неуважительным отношением Энрике к футболисту — L'Équipe

В окружении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе считают, что главный тренер французского гранда Луис Энрике проявляет неуважение к 25-летнему футболисту. Об этом сообщает L'Équipe.

Окружение Мбаппе недовольно неуважительным отношением Энрике к футболисту
© Чемпионат.com

По информации источника, у приближённых к Мбаппе людей недовольство и непонимание вызвал тот факт, что испанский специалист заменил нападающего на 65-й минуте минувшего матча 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (0:2).

Кроме того, в некоторых предыдущих матчах чемпионата Франции Мбаппе также был заменён по ходу встречи.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Футбол
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