Павлюченко рассказал, почему из «Тоттенхэма» перешел в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, почему из «Тоттенхэма» перешёл в «Локомотив»,, хотя им интересовался «Ливерпуль».

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«Тот период, когда я перестал играть, я понимал, что чемпионат Европы, Адвокат мне сказал, ты не играешь, я тебя не вызову. Я понимал, что надо играть, хочу поехать на чемпионат Европы, потому что это те соревнования, ради которых я всю жизнь в футболе. Я начал говорить, что хочу уезжать. Просился в «Спартак», Карпин мне сказал: «Слушай, мы готовы только девять [миллионов]». Но Леви им сказал: «Обалдели? Вы за 17 продали, хотите за 9 назад? Нет, так не пойдёт». «Спартак» отпадает. Был вариант с «Ливерпулем», он вышел на меня, но они хотели в аренду меня взять. И был вариант «Милан». Я встретился с Леви, он сам приехал ко мне домой, я удивился. Он мне сказал, что есть «Ливерпуль», но я тебя в Англии никуда не продам, не отдам. Он сказал, болельщики не простят, потому что они меня любили, они пели песню [про меня]. И он сказал: «Ром, или ты уезжаешь в Россию, или ты остаёшься здесь. Всё», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 10 результативными передачами.