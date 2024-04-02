Нигматуллин объяснил, почему «Локомотив» не побеждает в весенней части сезона

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин объяснил отсутствие побед у железнодорожников в весенней части РПЛ.

После возобновления сезона команда Михаила Галактионова проиграла московскому «Динамо» (1:2), сыграла вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

— Сейчас проходит смена лидеров, какие‑то игроки выпадают. Отрадно, что «Локомотив» использует воспитанников. Надеюсь, победы придут. Команда неважно въехала в рестарт сезона. Но нельзя сказать, что «Локомотив» выглядит из рук вон плохо. Чтобы бороться за самые высокие места, в команде должен быть симбиоз воспитанников и игроков очень высокого уровня, которые будут доминировать в РПЛ. У «Локомотива» такого нет. Есть игроки высокого уровня, но чего‑то не хватает, чтобы показывать такую игру стабильно, — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

«Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.