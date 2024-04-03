В ПАОКе отреагировали на слухи о возможном назначении Ивича

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис заявил «Матч ТВ», что в клубе не рассматривают возможности ухода Рэзвана Луческу с поста главного тренера команды.

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Ранее издание Grandsport сообщило, что главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу покинет свой пост, если не завоюет с командой золотые медали в чемпионате Греции. Главным кандидатом на замену Луческу является бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивича.

Брат бывшего главного тренера «Краснодара» Илья Ивич сообщил «Матч ТВ», что рано говорить о том, что его брат возглавит ПАОК.

— СМИ пишут о том, что нынешний главный тренер команды Луческу может покинуть летом свой пост, а на его место может прийти Владимир Ивич. Как вы можете это прокомментировать?

— ПАОК находится в четвертьфинале Лиги конференций и борется за чемпионство. Как вы можете спрашивать после этого про возможный уход Луческу из клуба? Мы только что продлили с ним контракт. Те, кто распускают такие слухи, — сумасшедшие люди, — сказал Томареис «Матч ТВ».

«Краснодар» 13 марта объявил об уходе Ивича с поста главного тренера. На следующий день клуб сообщил, что до конца сезона командой будет руководить Мурад Мусаев.

ПАОК после 28 туров в чемпионате Греции занимает второе место с 63 очками, отставая от идущего первым АЕКа на два очка.