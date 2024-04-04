Иванов заявил, что формат Кубка России дает возможность клубам заработать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о текущем формате Кубка России.

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«Главное, что клубы и в Пути РПЛ, и в Пути регионов какие-то деньги зарабатывают. Если раньше ни копейки клубы не получали, то сейчас можно заработать. Но есть специалисты, которые имеют отношение к кубку, надо с болельщиками советоваться, какой формат лучше. Но нам формат нравится», — заявил Иванов «РБ Спорт».

«Урал» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0.

Екатеринбургская команда стала третьим участником первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Накануне в эту стадию вышли московское «Динамо» и «Ростов».