«Футбольный бог дал нам второй шанс». Интервью с Марцелом Личкой

Эксклюзивное интервью с главным тренером бело-голубых — между Кубком и дерби.

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«Динамо» вышло в полуфинал Кубка России (Путь Регионов). Забавно, что случилось это в Петербурге – городе, где столичная команда вылетела из Пути РПЛ. Да и настроение сейчас другое. Ведь динамовцы совсем не здорово вернулись с паузы после матчей сборных, уступив «Ростову» 1:4.

На стадионе «Кировец» бело-голубые прошли «СКА-Хабаровск». Марцел Личка после игры признал: легко не было. Тут и вязкий соперник, и холод с дождём. Он, кстати, со слов тренера, помог. Хоть и играли совсем не основным составом. Нгамалё и Лаксальт остались в Москве из-за того, что им не рекомендовано играть на искусственной траве, а Карраскаль — из-за повреждения.

После матча и всех протокольных мероприятий главный тренер динамовцев ответил на вопросы «Чемпионата».

– Насколько тяжело эмоционально подводить команду к Кубку после такого результата с «Ростовом»?

– Понятно, что настроение у нас было не очень хорошим. Уже после «Ростова» ребята в раздевалке сами сказали: «Мы можем проиграть, но не с таким отношением, которое было». Я именно про первый тайм. Тогда мы провалились. Сегодня выиграли 2:1, сделали это в тяжёлых условиях. Да, соперник играет в Первой лиге, но нельзя было выходить на поле с самоуверенностью. Считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. А что в случае поражения? Винить поле, дождь, холод?

Я рад, что игроки правильно настроились. Мы хорошо играли с мячом, как и говорил до этого, рад дождю, ведь мяч катился быстрее. Мы честно и профессионально отработали в этом матче. Но это не значит, что надо расслабляться. И считать, что дальше всё будет хорошо. Матч с «Ростовом» с нами надолго. Его трудно просто вычеркнуть из головы.

– У вас был серьёзный разговор с командой после «Ростова»?

– Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Может, кто-то думает – сейчас тренер покричит, поговорит, но мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Однако все они должны выполнять наши требования.

– Почему вы использовали полуосновной состав?

– Я не хотел перегружать некоторых футболистов. Тот же Чавес приехал в ночь со среды на четверг. Был один день, а дальше – «Ростов». С Маричалем и Карраскалем мы встретились в четверг. Я не хочу, чтобы мои футболисты получили травму на искусственном поле. Сегодня сыграли те, кто не постоянно выходит. Получили возможность проявить себя. Они должны быть всегда готовы помочь команде.

– Близок ли Скопинцев к возвращению в основной состав с учётом того, что в Петербурге он вышел в старте?

– Все знают, что осенью Скопинцев много играл. Хорошо, средне – неважно, но у него было достаточно времени. Весной он потерял место в основе. Понятно, что не все могут это принять правильно. Это нормально. Все хотят играть. Сейчас он стал выходить на замену – тайм с «Ростовом», сейчас в основе. Я говорю своим футболистам одну вещь. И она является правдой. Если ты лучший в тренировочном процессе — будешь играть в основе. Я себе не враг. Всё зависит от них самих.

– Есть теория, что сборы у динамовцев были настолько тяжёлыми, что сейчас это отражается. Как у команды с физикой?

– Уверен, что команда хорошо готова физически. Понятно, что даже в марте у нас возникла большая пауза. А теперь – три игры за неделю. Я не вижу проблемы с подготовкой. Скажу честно: в четверг вечером мы впервые собрались всей командой. До этого работали 10 человек и молодёжь. У нас много игроков сборных, потом они возвращаются в разном физическом состоянии. Это не моментальный процесс. Ещё момент – наш календарь такой, что мы уже второй раз играем по пятницам после международный паузы. С нашим количеством сборников. Наши легионеры прилетают утром в четверг, а в пятницу матч. Почему так происходит? Я говорю об этом, но ответа нет.

– После «Ростова» у вас не появилось сомнений в том, что команда по-прежнему в чемпионской гонке?

– Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещё играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки.

– Ментально команда готова к борьбе за два трофея – в чемпионате и в Кубке?

– Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс пять-семь матчей в Кубке. Всего 17-19 игр. Это немного. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться.

– Впереди у вас «Спартак», не забивший весной ни одного гола в РПЛ. Вы обращаете внимание на такие вещи?

– Нет. Я не слежу за такими вещами. Единственное, что я хочу – выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч.

– Вы как тренер ещё ни разу не играли со «Спартаком» вничью.

– И хорошо. Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна.