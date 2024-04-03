Карпин рассказал, почему хотел уйти из «Ростова» осенью

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» подтвердил, что хотел покинуть команду осенью 2023 года.

«Действительно ли у меня были мысли об уходе из «Ростова» осенью? Ну как сказать, были такие мысли, проскакивали. Я переживал не из-за результата, а потому что меня люди не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. В чем это проявлялось? Во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. Меня это больше всего и бесило», — сказал Карпин.

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. В июле 2021 года он возглавил сборную России. Изначально тренер планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России в 2022 году он снова стал совмещать две должности.

В этом сезоне «Ростов» под руководством Карпина, набрав 30 очков, делит восьмое место в чемпионате России с «Крыльями Советов». Также команда вышла в полуфинал Пути регионов Кубка России.