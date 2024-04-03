Глебов заявил, что тратит около 400 тысяч рублей в месяц

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих месячных тратах.

© ФК "Ростов"

«Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально», – приводит слова Глебова Sport24.

Также футболист дополнил, что лично на себя он тратит 150 тысяч рублей в среднем в месяц. Игрок проживает вместе со своей семьей в Ростове-на-Дону.

Вчера, 2 апреля, вместе с командой капитан вышел в следующий раунд Кубка России. В рамках Пути регионов «Ростову» удалось одолеть «Химки» в серии послематчевых пенальти. По окончании игры именно Глебов стал лучшим игроком матча.