Карпин призвал уходить из «Зенита» россиян, не получающих игрового времени

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» оценил решение российских футболистов сидеть на лавке в «Зените».

«Естественно, в больших командах играет маленькое количество русских. Я считаю, что проблема не там. Окей, допустим, говорим о «Зените», там играет мало русских. Мостовой, Караваев и вратарь. Но проблема не в том, что они мало играют, проблема в том, что все остальные сидят там. Уходите в другие команды. Не будут играть в «Зените», «Краснодаре», «Спартаке», будут в «Оренбурге», в «Ростове» и еще где-то. Просто у нас тогда будет сборная не из «Зенита», — сказал Карпин.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар», сыгравший вничью с «Локомотивом» 1:1. Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

В «Ростове» на данный момент всего четыре легионера. За «Зенит» выступают восемь бразильских футболистов, а также один серб, два колумбийца и француз.