Легионер "Спартака" высказался о Москве

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о жизни в Москве. Африканский футболист отметил, что Москва является одним из самых безопасных городов в мире, в котором можно ничего не бояться. Также он заявил, что чувствует себя в столице России как дома, и отметил, что не сталкивался с бытовыми проблемами в Москве.

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«В Москве я чувствую себя в безопасности. С момента моего приезда сюда я не сталкивался с какими‑либо проблемами. Москва — один из самых безопасных городов в мире. Мне нечего бояться здесь. Сталкивался ли я с бытовыми проблемами, пробками на дорогах? Нет. Я очень хорошо умею адаптироваться к окружающей среде. В Москве чувствую себя как дома, тут нет никаких проблем», — приводит слова Бонгонда «Матч ТВ».

Напомним, Бонгонда переехал в Россию летом 2023 года. Он перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса». В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и оформил один ассист.