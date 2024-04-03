«Балтика» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы калининградской «Балтики» и московского ЦСКА на первый полуфинальный матч Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

© ФК «Балтика»

Встреча пройдет в среду в Калининграде и начнется в 18:15 (мск).

Стартовый состав «Балтики»: Лыташонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Лисакович.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.