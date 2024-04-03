«Локомотив» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала трогательный пост, адресованный болельщикам, после поражения от «Урала» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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«Друзья, большое спасибо вам за поддержку в любых, даже самых сложных ситуациях. Сделаем всё возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Вы — лучшие», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, 3 апреля состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Уральцы одержали минимальную победу — 1:0. Таким образом, подопечные Михаила Галактионова вылетели из Кубка России.