ЦСКА победил «Балтику» в матче Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ.

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Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил полузащитник армейцев Виктор Давила.

Ответный матч между командами состоится в Москве. Он пройдет 16 апреля.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги ЦСКА располагается на четвертом месте, набрав 33 очка в 21 матче. «Балтика» находится на предпоследнем 15-м месте, имея 17 очков в 21 встрече.