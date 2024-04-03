«Зенит» победил «Спартак» в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 12-й минуте счет открыл нападающий красно-белых Манфред Угальде. На 55-й минуте счет сравнял полузащитник Педро дос Сантос. Через десять минут он оформил дубль.

Ответный матч между командами состоится в Петербурге. Он пройдет 17 апреля.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» находится на шестом месте, имея 32 очка в 21 встрече.