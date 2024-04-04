Быстров жестко раскритиковал руководство «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров жёстко раскритиковал руководство московского клуба из-за неопределённости с тренером. По его мнению, боссы красно-белых должны определиться с будущим Гильермо Абаскаля и объявить своё решение — либо дать доработать ему до конца сезона, либо заменить на Станислава Черчесова. При этом Быстров отметил, что Абаскаль в любом случае будет отправлен в отставку.

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«Руководство опять молчит. Если даете Абаскалю доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Нет — зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича Черчесова. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что его (Абаскаля) не будет в «Спартаке», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 3 марта, «Спартак» проиграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Красно-белые вели по ходу матча со счётом 1:0, однако игра завершилась в пользу «Зенита» — 1:2. После зимней паузы в сезоне-2023/2024 «Спартак» добыл лишь одну победу в пяти матчах. В СМИ активно ходят слухи об отставке Гильермо Абаскаля.