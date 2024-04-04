Головин сравнялся по трансферной стоимости с Месси

Портал Transfermarkt одинаково оценивает российского полузащитника «Монако» Александра Головина и аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Оба футболиста стоят €30 млн. Портал поднял трансферную стоимость Головина осенью 2023 года, с тех пор она неизменна, а вот цена за Месси изменилась на €5 млн — с €35 млн до €30 млн — весной 2024 года.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 24 матча, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды. Он с 2015 года вызывается в сборную России.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.