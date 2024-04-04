«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита»

Футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам на следующий день после первой игры 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

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«Спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» вчера на трибунах стадиона и у экранов», — гласит сообщении пресс-службы «Спартака», опубликованное в телеграм-канале.

Напомним, первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся вчера, 3 апреля. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Ему ассистировал Александр Соболев. На 55-й минуте нападающий «Зенита» Педро забил ответный мяч. Через 10 минут Педро оформил дубль. Ответный матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.