Экс-игрок сборной России обвинил «Спартак» в обмане

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ» обратился к руководству московского «Спартака».

«Мне интересно, сколько руководство «Спартака» может обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять — смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Руководство опять молчит», — заявил Быстров.

3 апреля «Спартак» со счетом 1:2 в Москве проиграл петербургскому «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».