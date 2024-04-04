«Спартак» планирует расстаться с нападающим

«Спартак» намерен расстаться с нападающим Кейта Бальде.

© Спорт день за днем

Московский клуб не рассчитывает на 29-летнего футболиста. Форвард выступает в текущем сезоне на правах аренды за «Эспаньол», у которого есть право выкупа. Если испанский клуб не воспользуется данной опцией, то красно-белые будут искать иные варианты продолжения карьеры для Бальде. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что дальнейшему трудоустройству нападающего может помешать его высокая зарплата, которая составляет более 2 млн евро в год.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года, но из-за полученной во время выступления за «Кальяри» дисквалификации в Серии А, смог сыграть в 2022 году за красно-белых только в одной игре. В текущем сезоне чемпионата России форвард принял участие в двух матчах. В сентябре Бальде был отдан в аренду в «Зспаньол», за который провел 20 матчей в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.

Действующий контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 1,5 млн евро.