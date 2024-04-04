Гендиректор «Спартака» прокомментировал ситуацию с арестом Промеса в ОАЭ

Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Квинси расстроен происходящим. Есть договоренность с юристами, хронологию и детали не комментируем в интересах дела»
Олег Малышев прокомментировал ситуацию с арестом Квинси Промеса в ОАЭ.
– Кто и как принимал решение о том, что Промес едет на сборы в Эмираты, учитывая аварию, которая произошла до начала сборов?
– Ситуация с Промесом такая... Я отчасти поэтому не рвался общаться, потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу. Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы не комментируем хронологию событий и детали. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать.
– Вы понимаете, что с большой долей вероятности Промес уже провел свой последний чемпионат?
– Я очень надеюсь, что еще не провел.
– Есть ли с ним связь?
– Да.
– Каково его состояние?
– Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.
– Есть ли понимание, когда состоится заседание суда?
– У меня есть, но не могу комментировать детали, – сказал гендиректор «Спартака».
Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Квинси расстроен происходящим. Есть договоренность с юристами, хронологию и детали не комментируем в интересах дела»
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