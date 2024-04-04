Стало известно будущее главного тренера «Локомотива»

Решение по судьбе главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова будет принято по итогам сезона-2023/24, пока специалист продолжает возглавлять команду. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Весной «Локомотив» не одержал ни одной победы — две ничьи и три поражения.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте. Таким образом, «железнодорожники» завершили свое выступление на турнире. В скором времени после матча «Чемпионат.com» сообщил, что Галактионов хочет подать в отставку.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» делит со столичным ЦСКА четвертое-пятое место. В активе команд равное количество баллов — 33. В следующем туре национального первенства «железнодорожники» должны на выезде сыграть с грозненским «Ахматом». Матч состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.