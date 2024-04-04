Игрок «Локо»: ответственность лежит на всей команде, а не только на Галактионове

Футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что никто в команде не хочет отставки главного тренера Михаила Галактионова. По словам Пиняева, ответственность за последние неудачные результаты, в том числе за вылет из Фонбет Кубка России, лежит на всех игроках «железнодорожников», а не персонально на Галактионове.

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«Мы 100% бьёмся за главного тренера. Михаил Михайлович берёт ответственность на себя, но мы, футболисты, понимаем, что ответственность лежит равномерно на нас всех. Не хотелось бы каких‑то изменений в этом плане: мы вместе добивались хороших результатов, вместе проигрывали, мы — одна команда. В данной ситуации обязаны поддержать Михаила Михайловича и реабилитироваться уже в самых ближайших матчах. У нас хороший коллектив, дружная команда. Думаю, абсолютно все переживают за главного тренера и хотят, чтобы наша работа продолжалась как можно дольше», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол в матче на седьмой минуте забил защитник «Урала» Эммерсон. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Локомотив» занимает пятое место, набрав 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства «железнодорожники» сыграют с «Ахматом» на выезде.