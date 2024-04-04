Игрок «Манчестер Сити» Силва летом хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва в предстоящее трансферное окно может перейти в «Барселону». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фернандо Поло.

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По сведениям источника, футболист рассматривает возможность ухода из «Манчестер Сити» этим летом. Он хотел бы присоединиться к «Барселоне». Отмечается, что в контракте Силвы с английской командой есть специальная клаусула в размере € 58 млн. Таким образом, у каталонцев есть возможность заполучить лидера «горожан» за не самую высокую сумму.

Напомним, Силве 29 лет. Португальский футболист имеет действующее трудовое соглашение с «Манчестер Сити» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.