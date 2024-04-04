Российский атакующий полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

В минувшем месяце Головин принял участие в четырёх матчах французской Лиги 1 с «ПСЖ», «Страсбуром», «Лорьяном» и «Мецом». В игре 26-го тура чемпионата Франции российский полузащитник отметился результативной передачей. В матче 27-го тура этого соревнования с «Мецом» Головин также сделал ассист.