Магомед Адиев возглавит "Ахмат"

Российский тренер Магомед Адиев возглавит грозненский "Ахмат" в ближайшее время. Возглавлявший в квалификации на Чемпионат Европы-2024 сборную Казахстана Магомед Адиев близок к тому, чтобы стать главным тренером грозненского "Ахмата". Как сообщает "Чемпионат", Адиев сменит на этом посту Мирослава Ромащенко, а о назначении будет объявлено завтра.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Мирослав Ромащенко обратился с просьбой о собственной отставке к руководству клуба. По данным источников, руководство "Ахмата" ответило согласием на просьбу тренера.

За 9 туров до конца сезона "Ахмат" с 20-ю очками в 21-м матче занимает 12-е место в турнирной таблице. Столько же очков в активе "Урала" и "Оренбурга", которые располагаются в зоне стыковых матчей и отстают от "Ахмата" лишь по дополнительным показателям.