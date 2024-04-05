$92.31-0.08100.07+0.64
Войти в почту

«Спартак» полностью погасил солидарную выплату за Угальде костариканскому «Депортиво»

Костариканский «Депортиво Саприсса» полностью получил свою часть солидарных выплат из суммы трансфера воспитанника клуба Манфреда Угальде от московского «Спартака». В зимнее трансферное окно форвард перешёл в стан красно-белых из «Твенте» за € 13 млн. Солидарная выплата «Депортиво Саприсса» составила порядка € 900 тыс., сообщил президент косатриканского клуба Густаво Чинчилья.

«Спартак» полностью погасил солидарную выплату за Угальде
© Чемпионат.com
«Мы получили выплату от «Спартака» на прошлой неделе, и, конечно, это стало большим преимуществом. Мы очень счастливы. потому что наш воспитанник хорошо играет и забивает голы. Это принесло нам больше, чем просто гордость. Мы получили доход, который клуб обычно получает с трансферов за 2-3 года», — сказал приводит слова Чинчильи Teletica Radio.
Футбол
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости