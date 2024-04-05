«Спартак» полностью погасил солидарную выплату за Угальде

Костариканский «Депортиво Саприсса» полностью получил свою часть солидарных выплат из суммы трансфера воспитанника клуба Манфреда Угальде от московского «Спартака». В зимнее трансферное окно форвард перешёл в стан красно-белых из «Твенте» за € 13 млн. Солидарная выплата «Депортиво Саприсса» составила порядка € 900 тыс., сообщил президент косатриканского клуба Густаво Чинчилья.

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