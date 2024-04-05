Камоцци: «Спартаку» нужно время, чтобы избавиться от Абаскаля

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о текущем положении московского клуба, а также о том, когда главный тренер Гильермо Абаскаль покинет команду.

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34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022-го года. Контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

«Единственное, что нужно сейчас «Спартаку», — время, чтобы избавиться от Абаскаля», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

«Спартак» после 21-го тура РПЛ занимает шестое место, набрав 32 очка. Команда одержала за все время девять побед, пять раз сыграла вничью и семь раз проиграла.

В прошедшем матче Кубка России «красно-белые» уступили «Зениту» со счетом 1:2.

7 апреля «Спартак» в 22-м туре РПЛ сыграет с «Динамо». Эта встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Абаскаль состоял в тренерском штабе таких команд как «Базель», «Асколи», «Волос», «Кадис», «Лугано», «Кьяссо» и «Севилья». Два года он работал тренером в академии «Севильи».