«Ливерпуль» готов заплатить €150 млн за полузащитника «Реала»

Английский «Ливерпуль» готов заплатить € 150 млн за уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание El Debate.

Однако по информации источника, игрок не хочет покидать клуб мадридский, а «Реал» не собирается рассматривать продажу игрока сборной Уругвая.

Напомним, 25-летний Вальверде выступает в системе мадридского «Реала» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» 42 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.