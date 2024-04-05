Клуб Слуцкого одержал четвертую победу подряд в китайской Суперлиге

«Шанхай Шэньхуа» одержал очередную победу в рамках чемпионата Китая. На этот раз подопечные российского тренера Леонида Слуцкого переиграли «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1.

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Таким образом, команда одержала свою четвертую победу подряд в рамках этого турнира. До этого были обыграны «Шаньдун Тайшань», «Кингбао Вест Кост» и «Мэйчжоу Хакка».

Ранее «Шанхай» Слуцкого стал фаворитом чемпионата Китая у букмекеров. Три сухие победы (2:0, 2:0 и 3:0) в трех стартовых турах – и «Шанхай Шэньхуа» уже котируется главным претендентом на чемпионство за 3.80. До старта чемпионата букмекеры считали, что «Шанхай» не попадет даже в топ-3.