«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча Кубка России со «Спартаком»

Санкт-Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭКК) по эпизоду с засчитанным голом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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Напомним, на 12-й минуте встречи мяч попал в область руки нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, после чего Манфред Угальде отправил мяч в сетку ворот «Зенита».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоялся 3 апреля. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. Главным героем встречи стал игрок сине-бело-голубых Педро. 18-летний бразильский нападающий оформил дубль.