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Источник: сумма отступных в контракте Осинькина с «Крыльями» — 100 млн рублей

Стала известна сумма отступных в контракте тренера Игоря Осинькина с «Крыльями Советов». Так, за выкуп главного тренера самарской команды претендентам придётся заплатить 100 миллионов рублей, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Источник: сумма отступных в контракте Осинькина с «Крыльями» — 100 млн рублей
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, у «Крыльев Советов» и «Локомотива» есть «джентельменская» договорённость, что московский клуб не будет забирать у них тренера, погасив сумму отступных.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что в «Локомотиве» прорабатывали вариант приглашения Осинькина, но из-за большой суммы отступных московский клуб отказался от его кандидатуры. Сейчас железнодорожники не рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Крыльев Советов».

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