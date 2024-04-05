Агент Лунева допустил, что вратарь покинет «Карабах» летом

Агент Лунёва допустил, что голкипер покинет «Карабах» летом
Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, допустил вероятность, что российский голкипер покинет азербайджанский клуб летом. Напомним, ранее появилась информация, что Лунёв просил «Карабах» многократно увеличить зарплату.
«Мы с уважением относимся к «Карабаху» и открыты для переговоров. Но если «Карабах» и дальше будет так себя вести и относиться к своему футболисту, который внёс в успехи клуба в текущем сезоне серьёзный вклад, разглашая нюансы переговорного процесса и оказывая давление через прессу, мы всерьёз будем рассматривать варианты продолжения карьеры в другом клубе», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».
Отметим, что российский футболист присоединился к «Карабаху» минувшим летом. За этот период он принял участие в 14 матчах чемпионата Азербайджана, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн.
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