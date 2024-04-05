Карпин получил дисквалифицию

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за удаление в игре с «Химками» получил автоматическую дисквалификацию на один матч Кубка России. Матч ТВ

«В протоколе была запись в отношении Карпина — выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Он пропустит один матч Кубка России», — отметил Григорьянц. RT на русском

Во вторник "Ростов" в серии пенальти переиграл "Химки" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. После окончания встречи арбитр Алексей Сухой показал красные карточки наставнику ростовчан Валерию Карпину и его ассистенту Виктору Онопко. Российская газета