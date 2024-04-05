Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку с Промесом

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Напомним, Промес был задержан полицией во время сборов «Спартака» в ОАЭ и так и не смог вернуться в Россию

© Чемпионат.com