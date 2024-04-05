Экс-директор «Барселоны»: мы могли подписать Мбаппе, но купили Дембеле

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас, находящийся в системе клуба с 2005 по 2020 год, рассказал, что сине-гранатовые рассматривали варианты с подписанием нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

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